YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'da teknik direktör Çalımbay ve 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Sivasspor'da teknik direktör Çalımbay ve 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

17.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da teknik direktör Çalımbay ve 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve üçü kiralık 11 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Ligi 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra futbolcular Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Isaac Cofie, Mamadou Samassa, Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ve Serhiy Rybalka'nın sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitecek.

Kırmızı-beyazlılarda bu sezon kiralık olarak oynayan Kayode, Casimir Ninga ve Tyler Boyd da sözleşmeleri sona eren oyuncular arasında yer alıyor.

Sivasspor yönetiminin, yeni sezon öncesi Rıza Çalımbay ve futbolcularla görüşme yapması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Sivas'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiSivas'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sivas Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:09
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
19:48
Yatsı
21:24

Sivas Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Anıl Eczanesi
Merkez
Dost Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ING Basketbol Süper Ligi play-off

ING Basketbol Süper Ligi play-off

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.