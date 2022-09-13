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Sivasspor'dan son 12 sezonun en kötü başlangıcı

13.09.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde geride kalan 6 haftada 4 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, aynı periyotta 1 puan topladığı 2009-2010 sezonundan sonraki en başarısız performansı sergiledi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, ilk 6 maçlık periyotta son 12 sezonunun en düşük performansını sergiledi.

Lige sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki maçlarda da bir türlü istediği performansı yakalayamadı.

Sivas temsilcisi, 6 maçlık periyotta, iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kaldı, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenildi.

Geride kalan 6 haftalık periyotta henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.

- Son 12 sezonun en kötü performansı

UEFA Avrupa Kupaları'nda da bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan ​​​​​​​Sivasspor, Süper Lig'de ilk 6 maçlık periyot dikkate alındığında son 12 sezonun en başarısız başlangıcını yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, 2009-2010 sezonunda 6 haftalık periyotta sadece 1 puan toplayabilmişti.

Sivasspor'un 6. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki son 13 sezon performansı şöyle:

Sezon0GBMAYP2022-202360424942021-202261326762020-202162226782019-202062319692018-2019612361152017-2018620481162015-201660517952014-201561237952013-20146303121292012-2013632164112011-201262228982010-2011612351452009-201060154141Sivasspor, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmişti.

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