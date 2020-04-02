Sivassporlu futbolcular evinde çalışıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, evlerinde veya antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lige verilen arada kırmızı-beyazlı futbolcular bireysel antrenmanlarını sürdürmeye devam ederken teknik direktör Rıza Çalımbay'ın hazırladığı özel program doğrultusunda evlerinde hareket ediyor.
Sivasspor, sporcularının evde ve antrenman sahasında yaptığı çalışmaları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Açıklamada, virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlıların, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun vereceği karara göre hareket edileceği ifade edildi.
(AA)
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