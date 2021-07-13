Sivassporlu futbolcular laktat testinden geçti

SİVAS (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, laktat testine tabi tutuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un kamp yaptığı otelde 4 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi.

Bireysel yükleme ve dayanıklılık üzerine yapılan testlerde koşuların arasında futbolcuların kulaklarından ya da parmağından kan alındı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Bolu kampını ziyaret ederek, Asbaşkan Faruk Taşseten, teknik direktör Rıza Çalımbay ve sporcularla bir süre sohbet etti.

