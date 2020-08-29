Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekibin, kampın 15. gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas, pres ve topla yapılan çalışmalarla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Günü tek antrenmanla tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

