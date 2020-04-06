YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal: "Ben ve arkadaşlarım futbolu çok özledik"

Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal: "Ben ve arkadaşlarım futbolu çok özledik"

SİVAS HABERLERİ  | 06.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

"Günün 6-7 saatini tesiste futbolcu arkadaşlarımızla geçiriyorduk. Tesis bizim hayatımızdı" - "Süreç çok kötü, liglerin bitmesine 8 hafta kalmıştı. Bir daha bu insanlar nasıl toparlanacak, psikoloji olarak nasıl hazırlanacaklar bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir durum"

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Demir Grup Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere verilen arada futbolu çok özlediğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın kaptanlarından Ziya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen arada bireysel çalışmalara son 4 güne kadar tesislerde devam ettiğini anlatan Ziya, "Tedbirler nedeniyle tesisler de kapanınca evde ufak ufak çalışmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar herkes idmanını bireysel olarak tesiste yapıyordu. Bu normal antrenmanı tutmuyordu ama sonuçta bir güç kuvvet sağlıyordu. Vücudu bırakmaması adına önemli oluyordu. Liglerin ne zaman başlayacağı belli değil. Biz de ne yapacağız bilmiyorum." diye konuştu.

- "Futbol oynanır ama..."

Ziya, koronavirüsün her şeyi olduğu gibi futbolu da çok kötü etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Süreç çok kötü, liglerin bitmesine 8 hafta kalmıştı. Bir daha bu insanlar nasıl toparlanacak, psikoloji olarak nasıl hazırlanacaklar bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Lige yeni başlıyormuş gibi olacağız. Lig oynansa da son 8 haftada birçok futbolcunun kendisini verebileceğini düşünmüyorum. Sonuçta biz futbolcular da birer insanız. Son 8 hafta fizik, kondisyon seviyesi olarak belli bir seviyeye gelmiştik. Onu tekrar kazanmak için çok uğraşmak gerekir. Futbol oynanır ama bu saatten sonra sadece tamamlanmak için oynanır."

- "Evde kal" çağrısı

Bu süreçte futboldan çok uzak kaldıklarına değinen Ziya, "Günün 6-7 saatini tesiste futbolcu arkadaşlarımızla geçiriyorduk. Tesis bizim hayatımızdı. Ben ve arkadaşlarım futbolu çok özledik." dedi.

Herkese "evde kal" çağrısında bulunan Ziya, şöyle devam etti:

"Dünya ve ülkemiz kötü zamanlardan geçiyor. Bunu birlik ve beraberlik içinde atlatacağımızı düşünüyorum. Tedbirleri çok sıkı uygulamamız gerekir. Her zamankinden fazla birbirimize destek olmamız gerekir. Bu zor günler geçecek. Bu sürecin hızlı şekilde bitmesini istiyorsak daha vahim durumlar yaşanmaması için kurallara uymamız lazım."

Ziya, sezon devam ederken yaşadığı sakatlığın da tamamen geçtiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Futbol Spor Toto Süper Lig Ziya Erdal

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adrese teslim balık

Adrese teslim balık

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

Sivas Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:01
Öğle
12:39
İkindi
16:16
Akşam
19:08
Yatsı
20:29

Sivas Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Bağdat Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maaşını evinde alan 86 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek

Maaşını evinde alan 86 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek

“Evde kal” filmi yaptılar

“Evde kal” filmi yaptılar

Zaralı çiftçilerden ‘Sizin için üretiyoruz, evinde kal Türkiye’ klibi

Zaralı çiftçilerden ‘Sizin için üretiyoruz, evinde kal Türkiye’ klibi

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.