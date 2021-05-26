Sivas'ta 37 gündür kayıp olan kadının bulunması için çalışmalar sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 37 gün önce kaybolan kadının bulunması için polisin çalışmaları devam ediyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde ikamet eden ailesi, Gürün ilçesinde yaşayan kızları F.Ö'den (44) 20 Nisan'dan itibaren haber alamadıklarını belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis yaptığı çalışmalarda kocasından boşandığı öğrenilen ve iki yıldır Gürün'de yaşayan F.Ö'yü bulamadı.

Ekipler, F.Ö'nün bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada F.Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen, ifadesine başvurulan ve evinde arama yapılan B.M. (42), Gürün ilçesinde dün silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Tabancayla kendisini yaralayan B.M, Gürün Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edilmişti.

