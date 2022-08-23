Sivas'ta 5. kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta, bir inşaatın 5. katındaki iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kardeşler Mahallesi Sıhhiye Caddesi'nde bir inşaatın 5. katında kurulu iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybeden sıva işçisi Y.Ş. (53) zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Y.Ş'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.



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