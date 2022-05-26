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Sivas'ta akıllı teknolojiler, yapay zeka ve tematik robot yarışmaları başladı

26.05.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta akıllı teknolojiler, yapay zeka ve tematik robot yarışmaları başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen uluslararası robot yarışması kapsamında, akıllı teknolojiler, yapay zeka ve tematik robot yarışmalarının açılışı gerçekleştirildi.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Vekili Adil Nas, programda yaptığı konuşmada, teknolojinin önemine değinerek, "Gençlerimizin, çocuklarımızın çok erken yaşta bu işe atılmalarında fayda var. Merak duygusu ancak gençlerimizi teknolojiye sevk eder. Dolayısıyla bu duygunun söndürülmemesi ve sürekli güçlendirilmesi hayati önem taşıyor. Bu şekilde yetişen gençler ülkemizi yarınlara taşıyacaklardır. Bu tür etkinlikler de ülkemizin geleceğine yön vermesi açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında bu organizasyonların önem taşıdığına dikkati çekerek, "Yarını öngörüyoruz, teknolojik bilinç ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Köklü bir medeniyetin varisi olduğumuzu unutmadan, kendi kültür ve değerlerimizi koruyarak, evrensel değerleri ıskalamadan dünyadaki akranları ile yarışabilecek gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve yarışların kura çekimleri yapılarak fikstür belirlendi.

Yarışmalara, Türkiye ve Azerbaycan'dan 1021 takım, 2 bin 911 öğrenci katılıyor.

Yarışma için trafiğe kapatılan tarihi meydanda kurulan stantlarda takımların eserleri sergileniyor.

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