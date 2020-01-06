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  4. Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

SİVAS HABERLERİ  | 06.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2018’in Kasım ayında 160 bin 384 olarak kayıtlara geçen trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019’un aynı ayında 161 bin 329 olarak tespit edildi.Sivas’ta Kasım 2019 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 329 adet taşıtın 83 bin 746’sını otomobil, 32 bin 776’sını traktör, 26 bin 130’unu kamyonet, 7 bin 455’ini motosiklet, 6 bin 141’ini kamyon, 3 bin 290’ını minibüs, bin 304’ünü otobüs, 487’sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.6 bin 156 araç devredildiTÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı.

Sivas’ta araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.
TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2018’in Kasım ayında 160 bin 384 olarak kayıtlara geçen trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019’un aynı ayında 161 bin 329 olarak tespit edildi.
Sivas’ta Kasım 2019 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 329 adet taşıtın 83 bin 746’sını otomobil, 32 bin 776’sını traktör, 26 bin 130’unu kamyonet, 7 bin 455’ini motosiklet, 6 bin 141’ini kamyon, 3 bin 290’ını minibüs, bin 304’ünü otobüs, 487’sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.
6 bin 156 araç devredildi
TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta geçtiğimiz yılın Kasım ayında 6 bin 156 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 454’ünü otomobil, 109’unu minibüs, 34’ünü otobüs, 864’ünü kamyonet, 123’ünü kamyon, 60’ını motosiklet, 4’ünü özel amaçlı araçlar, 508’ini de traktör oluşturdu.

Sivas’ta araç sayısı arttı

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Merkez
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