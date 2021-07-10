Sivas'ta arazide ölü bulunan kişinin ayı saldırısına uğradığı değerlendirildi

KAYSERİ (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde bir kişinin, ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kayacık Mahallesi'nde H.A.D'nin (74), kardeşi tarafından arazide ölü olarak bulunduğu bilgisini aldı.
Olay yerine giden ekipler, ölen kişinin vücudunda vahşi hayvana ait pençe ve diş izleri ile çevrede bir ayı ini ve ayının ayak izlerini tespit etti.
Ayı saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen H.A.D'nin cesedi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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