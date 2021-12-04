Sivas'ta "bungalov tatil köyü" 2022 yazında hizmet vermeye başlayacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın kaplıcalar bölgesinde yer alan Sıcak Çermik'te inşaat çalışmaları yüzde 50 seviyesine gelen 22 bungalov ev gelecek yaz sezonuna yetiştirilecek.

Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve geçen yıl sonunda hizmete sunulduktan sonra kente önemli turizm değeri katan Altınkale'nin de yer aldığı Sıcak Çermik'te 4 ay önce bungalov evlerden oluşacak tatil köyü oluşturma çalışmaları sürüyor.

Sivas Belediyesince hayata geçirilecek proje kapsamında 25 bin metrekare alana ilk etapta yaklaşık 18 milyon liralık bütçeyle 22 bungalov ev inşa edilecek. Projenin ikinci etabında ise bungalov ev sayısı 50'ye tamamlanacak.

İlk etap çalışmaları yüzde 50 seviyesine gelen projede 22 bungalov evin 2022 yılı yaz sezonuna yetiştirilerek hizmete girmesi planlanıyor.

İkinci etap çalışmalarının ise yine aynı bölgede gelecek sezon ihalesi yapılarak 2023'te ilk kazmanın vurulması hedefleniyor.

Bungalov evlerde bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yatak odası, salon, mutfak, termal suyun bulunduğu banyo, havuz ve yaşam alanları yer alacak.

