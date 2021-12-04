YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta "bungalov tatil köyü" 2022 yazında hizmet vermeye başlayacak

Sivas'ta "bungalov tatil köyü" 2022 yazında hizmet vermeye başlayacak

04.12.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta "bungalov tatil köyü" 2022 yazında hizmet vermeye başlayacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın kaplıcalar bölgesinde yer alan Sıcak Çermik'te inşaat çalışmaları yüzde 50 seviyesine gelen 22 bungalov ev gelecek yaz sezonuna yetiştirilecek.

Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve geçen yıl sonunda hizmete sunulduktan sonra kente önemli turizm değeri katan Altınkale'nin de yer aldığı Sıcak Çermik'te 4 ay önce bungalov evlerden oluşacak tatil köyü oluşturma çalışmaları sürüyor.

Sivas Belediyesince hayata geçirilecek proje kapsamında 25 bin metrekare alana ilk etapta yaklaşık 18 milyon liralık bütçeyle 22 bungalov ev inşa edilecek. Projenin ikinci etabında ise bungalov ev sayısı 50'ye tamamlanacak.

İlk etap çalışmaları yüzde 50 seviyesine gelen projede 22 bungalov evin 2022 yılı yaz sezonuna yetiştirilerek hizmete girmesi planlanıyor.

İkinci etap çalışmalarının ise yine aynı bölgede gelecek sezon ihalesi yapılarak 2023'te ilk kazmanın vurulması hedefleniyor.

Bungalov evlerde bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yatak odası, salon, mutfak, termal suyun bulunduğu banyo, havuz ve yaşam alanları yer alacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor""Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor"
Akılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktıAkılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktı
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ettiSivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:01
Sabah
07:31
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:38

Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Duygu Eczanesi
Merkez
Gülersin Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.