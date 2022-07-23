Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki bebek öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Pınarbaşı'ndan Gürün istikametine giden M.A. (59) idaresindeki 35 MAG 84 plakalı hafif ticari araç, D-300 kara yolu Mazıkıran geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.A. (58), D.D. (32), M.D. (32), E.D. (5) ve B.D. (1) yaralandı.
Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen bebek B.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sivas'a sevk edilen D.D'nin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz