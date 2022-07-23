YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki bebek öldü

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki bebek öldü

23.07.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki bebek öldü

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki bebek öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Pınarbaşı'ndan Gürün istikametine giden M.A. (59) idaresindeki 35 MAG 84 plakalı hafif ticari araç, D-300 kara yolu Mazıkıran geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.A. (58), D.D. (32), M.D. (32), E.D. (5) ve B.D. (1) yaralandı.

Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen bebek B.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'a sevk edilen D.D'nin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta barajda boğulan öğretmenin cenazesi defnedildiSivas'ta barajda boğulan öğretmenin cenazesi defnedildi
GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladıTrabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:16
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.