Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki bebek öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Pınarbaşı'ndan Gürün istikametine giden M.A. (59) idaresindeki 35 MAG 84 plakalı hafif ticari araç, D-300 kara yolu Mazıkıran geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.A. (58), D.D. (32), M.D. (32), E.D. (5) ve B.D. (1) yaralandı.

Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen bebek B.D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'a sevk edilen D.D'nin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

