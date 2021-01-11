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Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı

11.01.2021 21:17 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yayalara çarptı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün çarptığı 3 yaya ve bir otomobilin sürücüsü yaralandı.

Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri B.A. (17) yönetimindeki 34 BTH 340 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan ve bir süre aracıyla kaçan ehliyetsiz sürücü Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde kaldırımda yürüyen A.Y. (35), D.A. (29) ve S.T'ye (31) çarptı.

B.A'nın aracı ayrıca M.Ş'nin kullandığı 58 AH 354 plakalı otomobile de çarptı. Kazada sürücü M.Ş'de yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

​​​​​​​Gözaltına alınan ve 7 bin 337 lira trafik cezası uygulanan B.A'nın otomobili, yediemin otoparkına çektirildi.

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