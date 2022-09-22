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Sivas'ta duvara sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

22.09.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta duvara sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta apartmanın duvarına sıkışan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eğriköprü Mahallesi'nde bir binanın çatı oluğunun bulunduğu dış duvarında kedi sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri duvarı kırıp iki yavru kediyi sıkıştıkları yerden çıkarttı.

Yavru kediler, çevredeki bir vatandaş tarafından sahiplenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas İtfaiye

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