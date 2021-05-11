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Sivas'ta fıskiyenin ıslattığı ağaç dalları soğuk havada buz tuttu

11.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta fıskiyenin ıslattığı ağaç dalları soğuk havada buz tuttu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle fıskiyenin ıslattığı ağacın dallarında buz sarkıtları oluştu.

Hafik Gölü kıyısında bir restoranda, çimlerin sulanması için açılan fıskiyenin ıslattığı ağaç dalları gece etkili olan soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Bir kısmı çiçeklenen, diğer bölümü buzla kaplanan ağaçlar ilginç görüntü oluşturdu.

İlçede çiftçilik yapan Fethi Kaya, AA muhabirine, gece saatlerinde soğuk hava nedeniyle bazı ekili alanlarda domates ve biber gibi fidelerin zarar gördüğünü söyledi.

Bu arada, Sivas'ta son 2 gündür soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte, özellikle tarımla uğraşanlara zirai don uyarısında bulunuldu.

Soğuk havanın bu gece de il merkezi ve ilçelerde etkili olması bekleniyor.

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