Sivas'ta jandarma personeli otizmli çocukları sevindirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma personeli, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli çocukları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Otizme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte jandarma personeli, çocuklara balon, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.

Jandarmanın çeşitli birimlerinde kullanılan köpeklerin yer aldığı programda otizmli çocuklar, bir süre köpekleri sevdi.



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