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Sivas'ta jandarmadan "drone" destekli denetim

SİVAS HABERLERİ  | 09.11.2020 18:41 | Son Güncelleme

Sivas'ta jandarmadan "drone" destekli denetim

SİVAS (AA) - Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli asayiş denetimi yaptı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaçayır-Porsuk yolunda denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, emniyet kemeri ve sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanımını denetlerken, araç içerisinde bulunanlara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı uyarılarda bulundu.

Jandarma trafik, motosikletli trafik ve asayiş timlerinin de katıldığı denetimlerde seyir halindeki araçlar 'drone' yardımıyla da kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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