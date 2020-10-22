YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta kaçak avlanan 13 kişiye 25 bin lira ceza

Sivas'ta kaçak avlanan 13 kişiye 25 bin lira ceza

SİVAS HABERLERİ  | 22.10.2020 09:11 | Son Güncelleme

Sivas'ta kaçak avlanan 13 kişiye 25 bin lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yasak kapsamındaki çil keklik avlayan 13 kişiye, yaklaşık 25 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla, Zara ve Suşehri ilçelerinde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, 35 avcıyı kontrol etti.

Ekipler, başta çil keklik olmak üzere yasak kapsamındaki hayvanları yakalayarak kaçak avlanan ve limit aşımı yapan 13 avcıya, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten yaklaşık 25 bin lira para cezası uyguladı.

Avcıların yakaladığı 11 çil keklik ve 2 kınalı keklik doğaya salındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
12:21
İkindi
15:21
Akşam
17:50
Yatsı
19:08

Sivas Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Doğu Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sivas’ın sebze hali modernleşiyor
Sivas’ın sebze hali modernleşiyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi
Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi
İki yeni fabrika tarıma destek olacak
İki yeni fabrika tarıma destek olacak
''Namaz kılan insan'' siluetinin sırrı
''Namaz kılan insan'' siluetinin sırrı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.