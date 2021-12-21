Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma trafikte aksamalara neden oluyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajla araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.

Geçitteki buzlanma nedeniyle kayan tırlar zaman zaman yolu ulaşıma kapatıyor.

Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan Seyfebeli Geçidi'nde de yolda buzlanma etkili oluyor.

Sivas-Tokat kara yolundaki Çamlıbel Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolundaki Kızıldağ Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karla mücadele ekipleri Sivas'ı çevre illere bağlayan geçitlerdeki karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik polisleri ise bu güzergahı kullanan sürücüleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgileri göre ise Suşehri-Polatderesi-İmranlı ve Suşehri-Şerefiye-Zara kara yolları, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

