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Sivas'ta kenevir hasadı başladı

13.10.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Salih Ayhan: - "Bu sene 200 dekarda ekim yapıldı, eksikliklerimizi görmüş olduk. İnşallah önümüzdeki yıl mümkünse en az bin dekar ekip, daha fazla analiz ve Ar-Ge yapmaya, eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız"

SİVAS (AA) - Kenevir ekilebilecek iller arasında yer alan Sivas'ta, il protokolünün katılımıyla hasat gerçekleştirildi.

Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü karşısındaki arazide gerçekleştirilen hasat programında konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas için çok önem arz eden, çok değerli bir hasadın yapıldığını söyledi.

"Üreten çiftçi, gelişen Sivas" vizyonu kapsamında kentte üretim çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Ayhan, Sivas'ın kenevir üretim izni alan 20 il içerisinde yer aldığını anımsattı.

Ayhan, kenevirin hasat aşamasına geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, "Kenevirin bir çok faydası var. Endüstriyel özellikleri olan, katma değeri yüksek bir ürün. İlimizin de toprak yapısına uygun, birçok çeşidinin burada olabileceğini ilk ekimde görmüş olduk." dedi.

Ayhan, şunları kaydetti:

"Ekim tecrübesi, bakım tecrübesi hatta hasat tecrübesi yoktu. Çünkü yeni ekim izni alınan bir bitki. Dolayısıyla burada şunu da görmüş olduk ki hasatla sanayisi de gelişmeye başladı. Yeni makine ve ekipmanlar buna uygun tanzim edilmiş oldu. Bu sene 200 dekarda ekim yapıldı, eksikliklerimizi görmüş olduk. İnşallah önümüzdeki yıl mümkünse en az bin dekar ekip, daha fazla analiz, Ar-Ge yapmaya ve eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız."

Kenevir ekim alanının Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesine ait, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü yer olduğunu aktaran Ayhan, "Sözleşmeli alım yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu bitki Sivas topraklarında inşallah uzun süre ekilecek. İlimize büyük bir katma değer sağlayacağız." diye konuştu.

Ayhan, kenevirin Sivas'ta işlenmesi için bir iş insanının gerekli adımı attığını, bunun şehir için şans olduğunu sözlerine ekledi.

Hasat programına, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da katıldı.

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