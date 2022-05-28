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Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

28.05.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 67 yaşındaki kişi kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Divriği ilçesine bağlı Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan K.K, 4 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan K.K, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan K.K'nin cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi.

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