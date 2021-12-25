Sivas'ta kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde çalıştığı madende kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, altın madeninde çalışan İsa Dovan'ın (30) sağ kolu, makineye sıkışarak koptu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan Dovan, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kopan kolu dikilen Dovan, buradan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz