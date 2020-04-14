Sivas'ta Kovid-19 tedavisi gören 67 hasta iyileşti

Vefa İletişim Destek Hattı'ndan kendilerine ulaşan 37 bin 661 talebi karşıladıklarını anlatan Ayhan, "Birçok hayırseverimiz destek oldu. Yaklaşık 20 binin üzerinde gıda kolisi hazırlayarak depolarımızda hazır hale getirdik. 11 bin 900 vatandaşımıza gıda paketi ulaştırdık." dedi.

Ayhan, şehre giriş ve çıkışlarda ciddi tedbir aldıklarını anlatarak, "Bu tedbirler sayesinde vaka sayısında bir anda ciddi azalma meydana geldi. Ortalama 10-12 artış varken bir anda 3 ve 4 arasına düştü. Şu ana kadar 36 bin 900 araç kontrol edildi. 77 bin 291 vatandaşımız bilgilendirildi. 1 ayda 77 bin vatandaşımız Sivas'a geldi. Özellikle büyükşehirlerdeki kısıtlamalardan sonra bu rakam çok azaldı. Günlük 200-250'ye düştü." diye konuştu.

- Vakaların çoğu İstanbul kaynaklı

Vakaların yüzde 80'ini İstanbul'dan gelen vatandaşların oluşturduğuna dikkati çeken Ayhan, "Dolayısıyla şu ana kadar 21 yerleşim yerinde karantina tedbiri aldık. Oralardaki izolasyonu sağladıktan sonra karantinaları kaldırıyoruz. 8 yerleşim yerinde karantinalar kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Ayhan, sağlık teşkilatının fiziki yapısı ve personel sayısının iyi durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyi ve kötü senaryo planlarımız vardı. İyi ve kötü senaryoda 1500'e yakın vakamız olsaydı sağlık altyapımız buna müsaitti. Bunu kaldıracak gücümüz vardı. Bu rakamları görmeyeceğimizi özellikle söyleyeyim. Tedbirler sayesinde şu ana kadar 67 vatandaşımız taburcu oldu. Vakalarımızın yüzde 50'si iyileşmiş bulunmaktadır. Rakam paylaşmamamızın sebebi kimse rehavete kapılmasın. Moral ve motivasyonumuzun canlı tutulması açısından da iyileşen hasta olduğu algısını oluşturmak istiyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde çok iyi durumdayız. Test sayısına oranla vaka sayısı çok düşük, yüzde 5 civarında. Türkiye ortalamasının çok altında. Sivas platodan aşağı indi gibi gözüküyor. Sivas'la ilgili kaygılanacak, tedirgin olacak bir durum yok."

- "Taburcularımız daha fazla"

Koronavirüs nedeniyle Sivas'ta 74 ve 82 yaşında iki kişinin vefat ettiğini de aktaran Ayhan, "Rehavete kapılmama noktasında rakam paylaşmama taraftarıyız. Taburcularımız daha fazla. Şu ana kadar 2 bin vatandaşımıza test yapıldı. Gerçekten rakamlar çok sevindirici bu da almış olduğumuz tedbirler sayesinde, özellikle karantinalara çok önem verdik." dedi.

