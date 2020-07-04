YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta kurbanlıklar görücüye çıktı, "değnekle pazarlık" başladı

Sivas'ta kurbanlıklar görücüye çıktı, "değnekle pazarlık" başladı

SİVAS HABERLERİ  | 04.07.2020 13:39 | Son Güncelleme

Sivas'ta kurbanlıklar görücüye çıktı, "değnekle pazarlık" başladı

SİVAS (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Sivas'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Bölgenin en büyük hayvan pazarları arasında yer alan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlıklar görücüye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hayvan taşıyan kamyonlar dezenfekte tünelinden geçerek pazara giriyor.

Maskesiz girişe izin verilmeyen pazarda, kurbanlık alışverişi sırasında ise Kovid-19 salgını nedeniyle el sıkışmadan, değnek ile pazarlık yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Fiyatlar biraz yüksek ancak vatandaşlarımızın ilgisi de yüksek. Yani alım satım oluyor." dedi.

Araçları dezenfekte tünelinden içeri aldıklarını ve maskesiz dolaşmaya izin vermediklerini dile getiren Yurt, tedbirlere uymaya gayret ettiklerini vurguladı.

Yurt, dünden itibaren 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin civarında da küçükbaş hayvanın pazara giriş yaptığını aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

İnegöl Hilmiye Mahallesi’nde yeni yerleşim yeri oluşturuluyor

İnegöl Hilmiye Mahallesi’nde yeni yerleşim yeri oluşturuluyor

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Sivas Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:09
Sabah
05:02
Öğle
12:41
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:55

Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Duman Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi başladı

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

Yedikleri bitkiden zehirlenen şahısların tedavileri devam ediyor

Müsiad Marka Grup Tarım Ve Hayvancılık İşletmelerini Gezi

Müsiad Marka Grup Tarım Ve Hayvancılık İşletmelerini Gezi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.