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Sivas’ta narkotik operasyonları

SİVAS HABERLERİ  | 15.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Sivas’ta sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İl genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Sivas’ta narkotik operasyonları

Sivas’ta sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.
Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İl genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 5,56 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslardan 4’ü hakkında, TCK 191. madde(Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) kapsamında işlem yapıldı. Öte yandan 1 şahsa, 36/3-B maddesince “Ehliyetsiz Araç Kullanmak” ve araç sahibine de “36/3-B “Ehliyetsiz Araç Kullandırmak” suçundan toplamda 4946 TL idari para cezası uygulandı.1 şahısa, 48/8 maddesince “Uyuşturucu Madde Etkisi Altındayken Araç Kullanmak” suçundan “6333 TL” idari para cezası uygulanırken, 1 şahıs hakkında da 5326 sayılı kanunun 35. maddesi gereğince “Sarhoş Olarak Başkalarının Huzur ve Sükununu Bozacak Şekilde Davranışlarda Bulunmak” suçundan “187 TL” idari para cezası uygulandı.

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