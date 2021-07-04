YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

04.07.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

A.K. (30) yönetimindeki 58 ABU 128 plakalı otomobil ile E.P. (18) idaresindeki 58 AAG 666 plakalı motosiklet, Yıldırım Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ile M.D. (18) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttuJaponya'da facia! Önüne gelen her şeyi yuttu
Hava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyorHava sıcaklığı 45 derece ama onlar battaniye ve sobayla ısınıyor
Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyorSivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazar

İmsak
03:09
Sabah
05:02
Öğle
12:41
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:55

Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazar

Papatya Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Şeyda Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Aksaray'da köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti:

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti:

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.