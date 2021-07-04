Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

A.K. (30) yönetimindeki 58 ABU 128 plakalı otomobil ile E.P. (18) idaresindeki 58 AAG 666 plakalı motosiklet, Yıldırım Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ile M.D. (18) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.



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