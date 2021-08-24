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Sivas'ta otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı

24.08.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobille tır çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Y.Ş. (63) idaresindeki 58 BY 076 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Tecer kavşağında H.B. (28) yönetimindeki 58 YA 721 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza da otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.Ş. (29), E.Ş. (62), S.S.Ç. (30), N.Ç. (56) yaralandı.

Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

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