YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

11.09.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı.

Yenimahalle 3. Sokak'ta yasaklı bir köpek gezdirildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada 16 yaşındaki K.T'nin köpeği, saldırdığı bekçiyi ayağından ısırdı.

Olayda bir polis memuru da koşarken düşerek hafif yaralandı.

Yaralı bekçi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Köpeğin sahibi K.T. de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Yenimahalle Polis Merkezine götürüldü.

Olayın ardından aynı yerde başka bir saldırgan köpek daha olduğu yönünde ihbar alan ekipler tekrar bölgeye geldi.

Ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından sahipsiz olduğu öğrenilen diğer saldırgan köpeği de barınağa götürdü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni kararBebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni karar
Taksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirttiTaksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirtti
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyorSivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:03
Öğle
12:33
İkindi
16:06
Akşam
18:54
Yatsı
20:13

Sivas Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazar

4 Eylül Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.