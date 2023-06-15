Sivas'ta son yağışlar 10 barajda doluluk oranını artırdı

Kentte gerek tarımsal sulamada gerekse enerji üretiminde kullanılan 19 barajdan 10'unda doluluk ilkbahar yağışlarıyla arttı.

Devlet Su İşleri (DSİ) görevlilerinin 7 Haziran 2022 ile 7 Haziran 2023'te yaptığı iki ölçüme göre, kentteki barajlardaki ortalama doluluk yüzde 70'den yüzde 88'e yükseldi.

DSİ verilerine göre, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve geçen yıl kuraklığın çok büyük oranda etkilediği 4 Eylül Barajı'nda bu yıl ilkbahar yağışlarıyla aktif doluluk yüzde 2,4'ten yüzde 6,7'ye çıktı.

Kangal ilçesindeki Kocakurt Barajı'nda geçen yıl haziranda yüzde 29,7'ye düşen aktif doluluk bu yıl yüzde 88,3, Bozarmut Barajı'nda ise yüzde 31,7'ye gerileyen doluluk bu yıl yüzde 86,5 olarak ölçüldü.

İmranlı ilçesindeki İmranlı Barajı'nda aktif doluluk yüzde 92,3'ten 99,6'ya, Karacalar Barajı'nda yüzde 3,6'dan yüzde 20,4'e yükseldi.

Şarkışla ilçesindeki Kanak Barajı'nda aktif doluluk yüzde 47,8'den 54,9'a, Maksutlu Barajı'nda yüzde 73,5'ten yüzde 100'e, Yıldızeli ilçesindeki Güneykaya Barajı'nda yüzde 77,2'den yüzde 99,3'e çıktı.

Suşehri ilçesinde enerji üretiminde kullanılan Kılıçkaya Barajı'nda geçen yıl yüzde 82,3 olan aktif doluluk bu yıl yüzde 98,2, Gölova ilçesindeki Gölova Barajı'nda da yüzde 97 olan doluluk bu yıl yüzde 100 olarak ölçüldü.

"BARAJLARIMIZDAKİ GENEL DOLULUK YÜZDE 88"

DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, AA muhabirine, 2023'ü yağış bakımından şu ana kadar çok bereketli geçirdiklerini belirterek, "Şu anda barajlarımızdaki genel doluluk yüzde 88." dedi.

Suşehri'ndeki Kelkit Çayı'ndaki enerji barajlarının tam dolu olduğuna değinen Aslan, baraj kapaklarının açık olduğunu söyledi.

Barajlarda doluluk oranının geçen yıl haziranda yüzde 70 olduğunu anımsatan Aslan, baraj havzalarında yağışların devam ettiğini ve doluluk oranının daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Sivas merkezin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki doluluk oranını da değerlendiren Aslan, "Geçen yıl 13 Haziran itibarıyla 50 günlük suyumuz kalmıştı. Yüzde 2,4 doluluk oranına sahipti. Şu anda barajımızın aktif doluluk oranı yüzde 6,7 olup 6 aylık yetecek suyumuz baraj rezervimizde bulunmaktadır. Pusat Özen Barajı'ndan da derivasyon (su takviye tüneli) işimiz devam etmekte olup onun da tam kapasiteli çalışması halinde inşallah Sivas'ta uzun yıllar içme suyu problemi yaşanmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

