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Sivas'ta toplam 25 kilo 610 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

29.09.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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Sivas'ın Gürün ve Ulaş ilçelerinde yolcu otobüsü ve kamyonda toplam 25 kilo 610 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği "Raket"in tepki vermesi üzerine otobüsün bagajında arama yapan ekipler, yolculardan T.Y'ye ait kuru kayısı dolu kutuya saklanmış 5 kilo 610 gram esrar buldu.

Ulaş ilçesinde ise jandarma ekipleri, A.E. yönetimindeki kamyonu durdurarak arama yaptı.

Kamyonun soğutucu bölümünde 40 paket halinde 20 kilogram esrar ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler T.Y. ve A.E'nin işlemleri sürüyor.

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esrar Sivas Gürün Ulaş

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