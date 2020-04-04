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Sivas'ta toplu ulaşıma sınırlama getirildi

SİVAS HABERLERİ  | 04.04.2020 21:27 | Son Güncelleme

Sivas'ta toplu ulaşıma sınırlama getirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk otobüsü seferlerine sınırlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sivas Belediye Başkanlığı denetiminde bulunan özel halk otobüslerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini 07.00 ile 21.00 saatleri arasında yapacağı belirtildi.

Uygulamanın bu akşam 21.00'den itibaren başladığı ve sabah 07.00'ye kadar otobüs seferlerinin durdurulduğu bildirilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik hastalığı bulunanlara getirilen evden çıkma yasağına, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlar dahil edildiğinden, bu gruplardaki vatandaşlar, Valilikten 'izin belgesi' almaksızın otobüs hizmetlerinden yararlanamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Sivas

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