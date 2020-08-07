Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi girişinde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 06 FV 3113 plakalı Fiat marka otomobil ile S.K. yönetimindeki 58 HG 593 Fiat marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.A. ve N.K. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

