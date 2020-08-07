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Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 07.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi girişinde meydana geldi.

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi girişinde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 06 FV 3113 plakalı Fiat marka otomobil ile S.K. yönetimindeki 58 HG 593 Fiat marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.A. ve N.K. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Sivas Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
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Sabah
05:30
Öğle
12:43
İkindi
16:33
Akşam
19:46
Yatsı
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Sivas Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Gökçe Eczanesi
Merkez
Özışık Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
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