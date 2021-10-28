Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hacı Demir yönetimindeki 58 T 6253 plakalı taksi Suşehri-İmranlı kara yolu Cevizli köyü yakınlarında Recep Dutkun idaresindeki 34 GR 8425 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Hasan Ayan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ile Yusuf Ayan, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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