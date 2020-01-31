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Sivas’ta tütün operasyonu

SİVAS HABERLERİ  | 31.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Sivas’ın ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak 396 dal dolu makaron, 14 bin 800 boş makoron ve 45 bin 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan ’Duman-9’ operasyonu, Sivas’ın ilçelerinde de gerçekleştirildi.

Sivas’ın ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak 396 dal dolu makaron, 14 bin 800 boş makoron ve 45 bin 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan ’Duman-9’ operasyonu, Sivas’ın ilçelerinde de gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı 48 ekip,103 personel ile il merkezi, İmranlı, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde bulunan 51 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde kaçak 96 dal dolu makaron, 14 bin 500 boş makoron ve 45 bin 485 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Bir şahsa TAPDK belgesiz satış yapmaktan, 4 şahsa ise 4733 Sayılı Kanuna aykırı tütün satışı yapmaktan toplamda 17 bin 864 TL idari yaptırım uygulanacaktır.

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