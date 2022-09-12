Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü Gürün ilçesi yakınlarında durdurdu.

Otobüste uyuşturucu madde arama köpeği "Raket"in de yardımıyla arama yapan ekipler, yolculardan M.Y'nin (35) çantasında 2 kilo 300 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise G.G'nin (39) evinde ve evinin bahçesinde yapılan aramalarda 200 gram esrar ile 1637 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.



