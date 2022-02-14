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Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından vaşak görüntülendi

14.02.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından vaşak görüntülendi

SİVAS (AA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında, profesyonel yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Kentte 5 yıldır yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan, Divriği ilçesi kırsalında tepelik alanda bir vaşakla karşılaştı.

Dürbünle vaşağın durduğu alanı kontrol eden Aslan, ekipmanlarını kurduktan sonra çekime başladı.

Aslan'ın objektifine takılan vaşak, kayalıklarda bir süre sabit durduktan sonra araziye inerek gözden kayboldu.

Saatlerce kırsalda bekledikten sonra vaşağın ansızın karşısına çıktığını belirten Aslan, "Tek başına olunca anladığım kadarıyla şansım daha fazla oluyor. Çünkü sessiz, sakin bir ortam olduğunda hayvan ürkmediği için kaçmıyor. Ben onu izlerken o da beni izliyor. Eğer bir daha karşıma çıkarsa avlanırken de çekmek istiyorum." diye konuştu.

Aslan, 5 yılda 250 kuş türü ve çeşitli kara hayvanlarını fotoğrafladığını ve farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.

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