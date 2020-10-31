YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak

Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak

SİVAS HABERLERİ  | 31.10.2020 00:22 | Son Güncelleme

Sivas'ta Yağdonduran mevkisinde yapımı süren tünel 2021'de tamamlanacak

SİVAS (AA) - Sivas-Malatya kara yolu üzerinde Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan ve kışın tipi nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan 1700 rakımlı Yağdonduran mevkisindeki tünel inşaatının 2021'de tamamlanacağı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Yapımına 2016'da başlanan tünelin, 2021 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Ayhan, "Tünelin beton kaplama işi tamamlandı. Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah tünel tamamlandığında sürücülerimiz rahat nefes alacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Ayhan'a, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur
Silah operasyonunda 1 tutuklama, 5 adli kontrol
Silah operasyonunda 1 tutuklama, 5 adli kontrol
Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Sivas Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:53
Öğle
12:21
İkindi
15:12
Akşam
17:39
Yatsı
18:58

Sivas Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Demet Eczanesi
Merkez
Şenyurt Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tbmm Başkanı Yılmaz: "genç Nüfusu Tarımda Tutmanın Tek Yolu Kırsal Kalkınmadır"
Tbmm Başkanı Yılmaz: "genç Nüfusu Tarımda Tutmanın Tek Yolu Kırsal Kalkınmadır"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Hafik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Biçki-dikiş Kursu Açtı
Hafik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Biçki-dikiş Kursu Açtı
Milletvekili Ali Turan, Suşehri Sanayi Sitesi Esnafıyla Biraraya Geldi
Milletvekili Ali Turan, Suşehri Sanayi Sitesi Esnafıyla Biraraya Geldi
''Namaz kılan insan'' siluetinin sırrı
''Namaz kılan insan'' siluetinin sırrı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.