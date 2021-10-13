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Sivas'taki kuş cenneti Hafik Gölü, doğaseverlerin ilgisini çekiyor

13.10.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'taki kuş cenneti Hafik Gölü, doğaseverlerin ilgisini çekiyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Hafik Gölü, doğaseverlerden ilgi görüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine yarım saat mesafedeki göl, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Hafta sonunu göl kenarında geçiren ziyaretçiler, bölgede trekking, deniz bisikleti, kampçılık, olta balıkçılığı, kuş gözlem gibi birçok faaliyeti gerçekleştirebiliyor.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından birisi olan kuş cenneti Hafik Gölü'nde yaklaşık 200 kuş türü barınıyor.

Binlerce kuş da beslenme ve kuluçka dönemini gölde geçiriyor. Alanda üreyen ve barınan kuşlar arasında Anadolu Turnası, pasbaş patka, uzunbacak, angıt, dere düdükçünü, bahri, yeşilbaş, Macar ördeği, çamurcun, kaşık gaga da yer alıyor.

Hafik Gölü'nün "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilirken "Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan" kısımlarına dair tescil işlemleri ise sürüyor.

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