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Siverek sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, yeni yıla silah sesleriyle girdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.01.2021 00:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yeni yıla havaya silah sıkarak girdi.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 2021 yılına havaya silah sıkarak girdi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yeni yıla havaya silah sıkarak girdi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 2021 yılına havaya silah sıkarak girdi. Türkiye genelinde 80 saat sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı yılbaşı gecesinde, Siverek’te yaşayan bazı vatandaşlar saat 00.00’ı gösterdiği sırada ilçenin birçok noktasından havaya silah sıktı. Yüzlerce merminin havaya sıkıldığı ilçede, silah sesleri korkuya neden oldu.
Yaklaşık 20 dakika süren yoğun silah sesleri, bir süre sonra susarken, yapılan tüm uyarıların dikkate alınmadığı görüldü.
Olaylarda herhangi bir yaralanma olmazken, polis havaya silah sıkan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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