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Siverek’te Gedik içme suyu projesinde sona gelindi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Siverek Gedik içme suyu projesinde sona yaklaşıldı.ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün Siverek ilçesinin 19 kırsal mahallesinde yaşanan içme suyu sorununu gidermek üzere başlattığı Gedik içme suyu grubu projesinde, ekiplerin çalışmaları ile hat döşeme faaliyetlerinin büyük bir kısmı tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Siverek Gedik içme suyu projesinde sona yaklaşıldı.
ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün Siverek ilçesinin 19 kırsal mahallesinde yaşanan içme suyu sorununu gidermek üzere başlattığı Gedik içme suyu grubu projesinde, ekiplerin çalışmaları ile hat döşeme faaliyetlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Kırsal mahallelere ve ilçe merkezine içme suyu sağlamak için 100 kilometrelik hat döşenmesinin yanı sıra içeriğinde terfi istasyonları, depolar ve ana isale hatlarının da yer aldığı projenin tamamlanmasının ardından 19 kırsal mahallede su sorunu tarihe gömülecek.
Kırsal mahalle sakinleri de projenin bitmesi ile bölgedeki tüm yerleşim birimlerinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturacağı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

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