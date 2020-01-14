YURTHABER
  4. Siverek’ten İdlib için yardım kampanyası

Siverek’ten İdlib için yardım kampanyası

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, zor durumda bulunan Suriye’nin İdlip kentindeki insanlar için "Siverek Ekmeğini Mazlumlar Paşlaşıyor" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.Siverek İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan kampanya kapsamında, toplanan gıda ve kıyafetler, kış günlerinde zor günler yaşayan İdlip halkına ulaştırılacak.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, zor durumda bulunan Suriye’nin İdlip kentindeki insanlar için "Siverek Ekmeğini Mazlumlar Paşlaşıyor" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Siverek İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan kampanya kapsamında, toplanan gıda ve kıyafetler, kış günlerinde zor günler yaşayan İdlip halkına ulaştırılacak. Yardım Kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş,"Suriye’de 10 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle binlerce insan yerinden, yurdundan sürülmüş durumda ve oradaki mazlum kardeşlerimiz ciddi anlamda sıkıntılar yaşamaktadır. Bizde Diyenet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle, başta İdlip bölgesinde kardeşlerimiz olmak üzere, Suriye’nin diğer yerlerinde de zor durumda olan kardeşlerimiz için yardım kampanyası başlatıldı. Yurt genelinde kampanyanın sloganı,’Yolun iyilik olsun’ dur, bizde bu çerçevede İlçe Müftülüğü olarak,’Siverek Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşıyor’ kampanyası başlatmış bulunmaktayız." dedi
Vatandaşlardan destek yoğun
’Dört günde yaklaşık 150 torba un ve diğer hayati malzemelerin toplandığını’ söyleyen Yıldızbaş, "Vatandaşlarımız gerek kendileri ve gerekse telefonla yoğun bir şekilde bizi arayıp bilgi alıyor. Vatandaşlarımız hem nakdi ve hem ayni yardımını yapıyor. İl aşamada bir ay içinde iki tır gıda ve giyecek malzemesi toplayıp, Suriye’de zor durumda olan kardeşlerimize yollamak. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız İlçe Müftülüğü ile eski İlçe Müftülük binasına gelerek yardımlarını bırakabilir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Başkan Yalçınkaya mesaiye esnaf ziyaretleriyle başladıBaşkan Yalçınkaya mesaiye esnaf ziyaretleriyle başladı
Haliliye Belediyesi çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyorHaliliye Belediyesi çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman’da tefeci operasyonu

Adıyaman’da tefeci operasyonu

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gergin anlar

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gergin anlar

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:31
Öğle
12:39
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:56

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Dolaplar Eczanesi
Merkez
Safa Eczanesi
Merkez
Sigorta Eczanesi
Merkez
Şirin Eczanesi
Merkez
Yeniözlem Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Koordinasyon toplantılarının ikincisi Siverek’te yapıldı

Koordinasyon toplantılarının ikincisi Siverek’te yapıldı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.