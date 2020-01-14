Siverek’ten İdlib için yardım kampanyası

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, zor durumda bulunan Suriye’nin İdlip kentindeki insanlar için "Siverek Ekmeğini Mazlumlar Paşlaşıyor" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Siverek İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan kampanya kapsamında, toplanan gıda ve kıyafetler, kış günlerinde zor günler yaşayan İdlip halkına ulaştırılacak. Yardım Kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş,"Suriye’de 10 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle binlerce insan yerinden, yurdundan sürülmüş durumda ve oradaki mazlum kardeşlerimiz ciddi anlamda sıkıntılar yaşamaktadır. Bizde Diyenet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle, başta İdlip bölgesinde kardeşlerimiz olmak üzere, Suriye’nin diğer yerlerinde de zor durumda olan kardeşlerimiz için yardım kampanyası başlatıldı. Yurt genelinde kampanyanın sloganı,’Yolun iyilik olsun’ dur, bizde bu çerçevede İlçe Müftülüğü olarak,’Siverek Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşıyor’ kampanyası başlatmış bulunmaktayız." dedi

Vatandaşlardan destek yoğun

’Dört günde yaklaşık 150 torba un ve diğer hayati malzemelerin toplandığını’ söyleyen Yıldızbaş, "Vatandaşlarımız gerek kendileri ve gerekse telefonla yoğun bir şekilde bizi arayıp bilgi alıyor. Vatandaşlarımız hem nakdi ve hem ayni yardımını yapıyor. İl aşamada bir ay içinde iki tır gıda ve giyecek malzemesi toplayıp, Suriye’de zor durumda olan kardeşlerimize yollamak. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız İlçe Müftülüğü ile eski İlçe Müftülük binasına gelerek yardımlarını bırakabilir" diye konuştu.

