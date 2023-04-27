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Sivrice Belediye Başkanının kullandığı araç takla attı

27.04.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan’ın kullandığı makam aracı ile kamyonet çarpıştı.

Sivrice Belediye Başkanının kullandığı araç takla attı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken belediye başkanı ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, Hicret Mahallesi Tadım Yolu Sokak üzerinde bulunan protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan’ın kullandığı 23 AK 510 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 23 AK 661 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Belediye Başkanı Turgay Gündoğan’ın kullandığı otomobil yaklaşık 30 metre sürüklenerek takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Belediye başkanı takla atan araçtan yara almadan çıktı.

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