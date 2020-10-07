Sivrihisarspor Kadın Voleybol takımı moral depoladı

Kadınlar Voleybol 2’nci Ligi’nde mücadele eden Sivrihisarspor Kadın Voleybol Takımı, sezonun ilk maçı öncesinde ilçede moral depoladı.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda Nova Gençlik Takımıyla karşılaşacak olan voleybolcular, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü makamında ziyaret etti. Başkan Yüzügüllü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlçemiz adına bu sezon 2’nci ligde yer alan Sivrihisarspor Voleybol takımımıza başarılar diliyorum. Sezonun ilk karşılaşmasında kendilerine olan güvenimiz sonsuz. Başarılı bir sezon geçirerek ilçemiz adına şampiyonluk kupasını getireceklerine inanıyorum. Yeni sezonun kendilerine hayırlı olmasını ve başarılı dolu bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Voleybol takımı ayrıca, ilçede gerçekleşen Ekmek Evi’nin açılış programına katılırken Sivrihisar halkı ve esnafı da voleybolculara başarı dileğinde bulundu.



