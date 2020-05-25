Sivrisineksiz bir yaz için mücadele sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde sinekle mücadele kapsamında ilaçlama yapıyor.

Halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinekle mücadele çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de mücadeleye ara vermeden devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sivrisinekle mücadele kapsamında Kocaeli genelinde tüm mahallelerde 27 ekip 97 kişiyle hem fiziksel hem de kimyasal mücadele ediliyor.

Yaklaşık 13 yıldır aralıksız devam eden sivrisinek mücadelesi kapsamında 12 ilçede sulak alanlar, bahçe, dere, göl, gölet, havuz, bataklık, kanallar gibi yerlerde ilaçlama yapılıyor. Alanları kontrollü ve kontrolsüz bölge olarak ikiye ayıran ekipler, kontrollü bölgenin içinde dere, gölet, kanalların olduğunu ve bu alanların kontrolünün daha basit olduğunu belirtti. Sivrisinekle fiziksel ve kimyasal mücadelede en büyük zorluğun kontrolsüz bölgeler olduğunu vurgulayan ekipler, vatandaşlara; kullanılmayan otomobil lastikleri, içi su dolu çiçek saksıları, saksı altlıkları, ağzı açık kovaların sivrisinek üreme alanı olduğunu ve kontrolünün çok zor olduğu bilgisini verdi. Bugüne kadar gelen şikâyetlerin yüzde 85’inin vatandaşların kendi bahçesindeki ya da komşusunun bahçesindeki biriktirdikleri sulardan kaynaklandığını belirten ekipler, sivrisinek ile mücadelede en büyük destekçilerin vatandaşlar olması gerektiğini belirtti.

Bahçe sulamak için biriktirilen irili ufaklı bidonlar, kovalar, variller, yağ tenekeleri, önemsenmeyen büyüklükte olan bir çay bardağı ya da pet şişe kapağı sivrisinekler için iyi bir üreme noktası olabiliyor. İyi bir yaz geçirebilmek için bahçelerdeki suları kapa bidonlarda biriktirilmesi veya kullanılmayan bidonların ters çevrilmesi ve içinde su bırakılmaması gerekiyor.

Sivrisinekler bir insanın serçe parmağın birinci boğumuna kadar yükseklikteki bir noktaya yumurta bırakabiliyor. Bir bardak suda 200 tane sivrisineğin yumurtasının olabileceğini düşündüğümüzde, büyük bir varilin içerisinde binlerce sivrisinek larvası olabiliyor. Bu binlerce sivrisinek larvası yaz boyu milyonlara çıkabiliyor.

