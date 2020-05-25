YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Sivrisineksiz bir yaz için mücadele sürüyor

Sivrisineksiz bir yaz için mücadele sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde sinekle mücadele kapsamında ilaçlama yapıyor.Halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinekle mücadele çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde sinekle mücadele kapsamında ilaçlama yapıyor.
Halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinekle mücadele çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de mücadeleye ara vermeden devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sivrisinekle mücadele kapsamında Kocaeli genelinde tüm mahallelerde 27 ekip 97 kişiyle hem fiziksel hem de kimyasal mücadele ediliyor.
Yaklaşık 13 yıldır aralıksız devam eden sivrisinek mücadelesi kapsamında 12 ilçede sulak alanlar, bahçe, dere, göl, gölet, havuz, bataklık, kanallar gibi yerlerde ilaçlama yapılıyor. Alanları kontrollü ve kontrolsüz bölge olarak ikiye ayıran ekipler, kontrollü bölgenin içinde dere, gölet, kanalların olduğunu ve bu alanların kontrolünün daha basit olduğunu belirtti. Sivrisinekle fiziksel ve kimyasal mücadelede en büyük zorluğun kontrolsüz bölgeler olduğunu vurgulayan ekipler, vatandaşlara; kullanılmayan otomobil lastikleri, içi su dolu çiçek saksıları, saksı altlıkları, ağzı açık kovaların sivrisinek üreme alanı olduğunu ve kontrolünün çok zor olduğu bilgisini verdi. Bugüne kadar gelen şikâyetlerin yüzde 85’inin vatandaşların kendi bahçesindeki ya da komşusunun bahçesindeki biriktirdikleri sulardan kaynaklandığını belirten ekipler, sivrisinek ile mücadelede en büyük destekçilerin vatandaşlar olması gerektiğini belirtti.
Bahçe sulamak için biriktirilen irili ufaklı bidonlar, kovalar, variller, yağ tenekeleri, önemsenmeyen büyüklükte olan bir çay bardağı ya da pet şişe kapağı sivrisinekler için iyi bir üreme noktası olabiliyor. İyi bir yaz geçirebilmek için bahçelerdeki suları kapa bidonlarda biriktirilmesi veya kullanılmayan bidonların ters çevrilmesi ve içinde su bırakılmaması gerekiyor.
Sivrisinekler bir insanın serçe parmağın birinci boğumuna kadar yükseklikteki bir noktaya yumurta bırakabiliyor. Bir bardak suda 200 tane sivrisineğin yumurtasının olabileceğini düşündüğümüzde, büyük bir varilin içerisinde binlerce sivrisinek larvası olabiliyor. Bu binlerce sivrisinek larvası yaz boyu milyonlara çıkabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:28
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:27
Yatsı
22:10

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Erem Eczanesi
Izmit
Beylik Eczanesi
Gebze
Beril Eczanesi
Basiskele
Seymen Eczanesi
Golcuk
Aslı Eczanesi
Izmit
Melek Eczanesi
Izmit
Meral Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

Gebze’de Pazar yerlerinde denetimler sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.