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Siyasiler ve iş adamları bu düğünde buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da düzenlenen düğün töreni siyasetçiler ve iş adamlarını bir araya getirdi.

Bayrampaşa’da düzenlenen düğün töreni siyasetçiler ve iş adamlarını bir araya getirdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın da aralarında bulunduğu siyasiler ve iş adamları, genç iş adamı İsmail Tutar ve Sinem Alaybay’ın düğün törenlerinde bir araya geldi.

Bayrampaşa’da düzenlenen ve pandemi nedeniyle sıkı önlemlerin alındığı düğünde genç iş adamı İsmail Tutar, Sinem Alaybay ile dünya evine girdi. Düğünde genç çifti iş, sanat ve siyaset camiası yalnız bırakmadı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından kıyılan nikahta aile cüzdanı İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan tarafından geline teslim edildi.

Düğüne gelin ve damadın yakınlarının yoğun katılımının yanında İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürü Osman Kan, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Nedret Apaydın, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul OHAL Komisyon Üyesi ve İSTAF Genel Başkanı Yakup Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Menderes Kaya, İş adamları Mehmet Soyupak, Mustafa Köklü, Mehmet Önder, Muharrem Gürses, Gültekin Kaya ve TOKKON Başkanı Ahmet Yılmaz gibi birçok ismin katılımı gözlendi.

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