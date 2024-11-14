Skandal iddia! Ünlü gazeteci Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi tarafından tehdit edildiğini açıkladı

Beşiktaş'ın gündemini Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren gazeteci Sercan Dikme, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Dikme, siyah-beyazlıların son oynadığı Başakşehir maçının ardından, kulübün yöneticilerinden biri tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

''YÖNETİM KURULU ÜYESİ BENİ TEHDİT ETTİ''

Çok konuşulacak bir iddia ortaya atan Sercan Dikme, "Başakşehir maçından sonra protokole gittim. İsmini vermeyeceğim bir yönetim kurulu üyesi, maç bittikten 4-5 dakika sonra beni tehdit etti.'' dedi.

''SONRA HESAPLAŞACAĞIZ''

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Dikme, işlerin ilerleme durumunda savcılığa gideceğini belirterek ''Bir anda geldi ve 'Seninle hesaplaşacağım, sen göreceksin' dedi. 'Tehdit mi ediyorsunuz? Bir şey varsa, şimdi söyleyin' dedim. 'Yok, şimdi müsait değilim. Sonra hesaplaşacağım' dedi ve gitti. Bu olay bir tık daha öteye taşınırsa, ismini açıklayacağım ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım." sözlerini sarf etti.