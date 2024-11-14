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Skandal iddia! Ünlü gazeteci Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi tarafından tehdit edildiğini açıkladı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.11.2024 22:12
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Gazeteci Sercan Dikme'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Dikme, Beşiktaş yönetiminden biri tarafından berabere kalınan Başakşehir maçının ardından tehdit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Skandal iddia! Ünlü gazeteci Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi tarafından tehdit edildiğini açıkladı

Beşiktaş'ın gündemini Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren gazeteci Sercan Dikme, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Dikme, siyah-beyazlıların son oynadığı Başakşehir maçının ardından, kulübün yöneticilerinden biri tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

''YÖNETİM KURULU ÜYESİ BENİ TEHDİT ETTİ''

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Çok konuşulacak bir iddia ortaya atan Sercan Dikme, "Başakşehir maçından sonra protokole gittim. İsmini vermeyeceğim bir yönetim kurulu üyesi, maç bittikten 4-5 dakika sonra beni tehdit etti.'' dedi.

''SONRA HESAPLAŞACAĞIZ''

Sercan-Dikme-Kimdir

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Dikme, işlerin ilerleme durumunda savcılığa gideceğini belirterek ''Bir anda geldi ve 'Seninle hesaplaşacağım, sen göreceksin' dedi. 'Tehdit mi ediyorsunuz? Bir şey varsa, şimdi söyleyin' dedim. 'Yok, şimdi müsait değilim. Sonra hesaplaşacağım' dedi ve gitti. Bu olay bir tık daha öteye taşınırsa, ismini açıklayacağım ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım." sözlerini sarf etti.

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