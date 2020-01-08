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  4. Skolyozda erken tanının önemi

Skolyozda erken tanının önemi

ANTALYA HABERLERİ  | 08.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi Memurevleri Destek Eğitim Kurs Merkezinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.

Skolyozda erken tanının önemi

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi Memurevleri Destek Eğitim Kurs Merkezinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Op. Dr. Karabuğa tarafından, öğrencilere skolyoz taraması yapıldı. Dr. Karabuğa, taramanın ardından erken tanının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Rotary Toplum Birliği ve Falez Rotary etkinlikleri kapsamından Muratpaşa Belediyesi Memur Evleri Destek Eğitim Kurs Merkezinde, Antalya Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Op. Dr. Erhan Karabuğa tarafından öğrencilere Skolyoz taraması yapıldı. Taramada Op. Dr. Erhan Karabuğa, yapmış oldukları skolyoz taramasıyla erken tanının önemi, skolyozun nedeni, belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Skolyozun omurgadaki eğrilik olduğunu belirten Op. Dr. Erhan Karabuğa, "Omuz yüksekliklerinin, beldeki çizgilerin, ileri derecede eğriliklerde bacak uzunluklarının eşit olmaması, çok daha ileri ki eğriliklerde ise solunum sıkıntısı olarak skolyoz kendini göstermektedir” dedi.

Skolyozda erken tanı ve tedavi
Erken tanıda Skolyoz taramasının önemine değinen Karabuğa, “Erken tanı ve tedavide oldukça önemli bir hastalıktır. Sonuçta hastalık erişkin dönemde görülmekle birlikte çocukluk döneminde de görülmektedir. Çocukluk dönemindeki skolyoz, eğer erken dönemde tespit edilirse cerrahiye gitmeden basit bir fizik tedaviyle tedavi edilebilir ve skolyozun ilerlemesi durdurulabilinir. Bugün olabildiğince çok çocuğumuza dokunmak ve skolyoz taraması yapmak istiyoruz. Antalya Anadolu Hastanesi ve bir doktor olarak sosyal sorumluk projelerinde olmaktan, çocuklarımız için faydalı işler yapmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Belirtiler dikkate alınmalı
Ailelerin, çocuklarının omurgalarındaki eğriliğin olup olmadığını anlayabilmeleri için çocuklarını iyi gözlemlemesi gerektiğini söyleyen Karabuğa, “Çocuklarının kıyafetlerini değiştirirken omuzlarının eşit olup olmadığına baksınlar. Beldeki omurganın düz olması gerekirken eğiklik varsa dikkate almalılar. Bu saydıklarımı fark ediyorlarsa anne, baba çocuklarında skolyoz olduğu yönünde düşünmeleri gerekmektedir. Bunu fark eder etmez bir doktora görünmeleri gerekmektedir. Ne kadar erken görünürlerse o kadar iyi” şeklinde konuştu.

Skolyozda erken tanının önemi

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