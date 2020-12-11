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Soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 11.12.2020 17:25 | Son Güncelleme

Aydın’da etkili olacak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.Meteoroloji 2.

Soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

Aydın’da etkili olacak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde beklenen kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklindeki güneyli rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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