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Sobada patlayan pil itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

13.02.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Sobada patlayan pil itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki katlı bir binada yanan sobaya atılan pilin patlaması sonucu binadakiler panik yaşadı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki katlı bir binada yanan sobaya atılan pilin patlaması sonucu binadakiler panik yaşadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yapılan kontrollerin ardından normale döndü.
Edinilen bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Asan Sokak’ta iki katlı bir binada yanan sobaya atılan pil, aniden patladı. Patlama sonucu çıkan duman ile paniğe kapılan bina sakinleri dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yanma meydana gelmeyen evde tedbir amaçlı kontrol yaptı. Yaralananın olmadığı olay sonrasında ekipler, yaptıkları kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Sobada patlayan pil itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

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